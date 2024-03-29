NCOC оштрафовали на 12,4 млрд тенге за сброс производственных вод без очистки в Каспийское море

Экологическая инспекция установила нарушения норм экологических требований на морском комплексе "Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В." (NCOC). Компанию оштрафовали более чем на 12 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете экологического регулирования и контроля, среди нарушений - сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.

"В отношении NCOC возбуждено пять административных дел, которые рассмотрены в Специализированном суде по административным правонарушениям Атырау. Апелляционной инстанцией суда Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12 миллиардов 419 миллионов тенге, который оплачен в полном объёме", - уточнили в ведомстве.

Предписание об устранении нарушений находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее в первой и второй инстанции суда Астаны предписание было признано законным и обоснованным.