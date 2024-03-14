Названы врачи, к которым казахстанцы смогут попасть без направления
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С апреля казахстанцы смогут обратиться к некоторым профильным специалистам без направления от терапевта. Какие это специалисты, рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Это только те направления, по которым есть очевидная и объективная потребность для того, чтобы пойти к врачу. Например, необязательно, если зуб болит, идти к терапевту или врачу общей практики, чтобы попасть к стоматологу. Можно напрямую идти к стоматологу. Или, например, если травму получил, можно сразу идти в травмпункт или к травматологу, чтобы получить ту или иную медицинскую помощь. Соответственно, только по таким достаточно объективным случаям будет разрешено без направления врача общей практики идти к узкому специалисту", - сказал Султангазиев в кулуарах Сената.
Он добавил, что есть приказ, в соответствии с которым определены девять специальностей, куда пациент может напрямую обратиться. Это – стоматологи, травматологи, онкологи, кабинеты ЗОЖ, молодёжные центры здоровья, динамическое наблюдение пациентов.
Журналисты спросили, что нужно будет сделать пациентам, чтобы напрямую обратиться к узкому специалисту.
"В каждой поликлинике разработаны свои механизмы, информационные приложения, разные медицинские информационные системы, через которые можно записаться онлайн, можно записаться через регистратуру. Некоторые организации до сих пор практикуют хождение через живые очереди. Соответственно, в каждой поликлинике свой механизм записи к тому или иному специалисту", – сказал Тимур Султангазиев.