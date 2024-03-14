Названы врачи, к которым казахстанцы смогут попасть без направления

С апреля казахстанцы смогут обратиться к некоторым профильным специалистам без направления от терапевта. Какие это специалисты, рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это только те направления, по которым есть очевидная и объективная потребность для того, чтобы пойти к врачу. Например, необязательно, если зуб болит, идти к терапевту или врачу общей практики, чтобы попасть к стоматологу. Можно напрямую идти к стоматологу. Или, например, если травму получил, можно сразу идти в травмпункт или к травматологу, чтобы получить ту или иную медицинскую помощь. Соответственно, только по таким достаточно объективным случаям будет разрешено без направления врача общей практики идти к узкому специалисту", - сказал Султангазиев в кулуарах Сената.

Он добавил, что есть приказ, в соответствии с которым определены девять специальностей, куда пациент может напрямую обратиться. Это – стоматологи, травматологи, онкологи, кабинеты ЗОЖ, молодёжные центры здоровья, динамическое наблюдение пациентов.

Журналисты спросили, что нужно будет сделать пациентам, чтобы напрямую обратиться к узкому специалисту.