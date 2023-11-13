Названы востребованные среди казахстанцев сферы занятости

В III квартале 2023 года в различных сферах экономики республики были заняты 9 106 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

При этом, 75,9% от общего числа занятых занимают наемные работники – 6 916,1 тыс. человек, самостоятельно занятые – 2 189,9 тыс. человек.

"По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 134,5 тыс. человек, из них за счет наемных работников на 78,4 тыс. человек, самостоятельно занятых – на 56,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, наибольший рост занятого населения по сравнению с предыдущим кварталом наблюдался в сферах здравоохранения, развлечения и отдыха, административного и вспомогательного обслуживания, транспорта и складирования.