Названы востребованные среди казахстанцев сферы занятости
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В III квартале 2023 года в различных сферах экономики республики были заняты 9 106 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
При этом, 75,9% от общего числа занятых занимают наемные работники – 6 916,1 тыс. человек, самостоятельно занятые – 2 189,9 тыс. человек.
"По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 134,5 тыс. человек, из них за счет наемных работников на 78,4 тыс. человек, самостоятельно занятых – на 56,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в ведомстве, наибольший рост занятого населения по сравнению с предыдущим кварталом наблюдался в сферах здравоохранения, развлечения и отдыха, административного и вспомогательного обслуживания, транспорта и складирования.
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