Названы страны, которые будут передавать осуждённых казахстанцев на родину

Фото: astana.sud.kz

Генеральная прокуратура разработала электронную карту международных договоров в уголовно-правовой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В текущем году парламентом страны ратифицированы договоры о правовой помощи по уголовным делам - с Францией и о передаче осуждённых лиц - с Узбекистаном.

"В ближайшее время в парламенте ожидается рассмотрение законопроектов о ратификации договоров между нашей страной и Республикой Кипр о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Ведется активная работа по подписанию полного пакета соглашений с Перу, договоров с Египтом о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче и договора с Вьетнамом о передаче осужденных лиц. Также прорабатываются вопросы подписания меморандума о взаимопонимании по вопросам правовой помощи по уголовным делам между правительствами Казахстана и Швейцарии", - говорится в сообщении.

К слову, на сегодняшний день заключено 72 двусторонних договоров и соглашений в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами.

В целом проводимая работа координируется с концепцией внешней политики страны и реализуется в тесном взаимодействии с министерством иностранных дел Республики Казахстан.

С целью облегчения восприятия информации о подписанных международных договорах создана специальная электронная карта, которая поможет пользователям получать полную информацию о взаимодействии Генеральной прокуратуры с зарубежными коллегами и партнерами в уголовно-правовой сфере.

С картой договоров можно ознакомиться здесь.