Названы страны, где живут самые богатые люди в мире

Согласно отчёту о благосостоянии, выпущенному в текущем году независимой консалтинговой компанией Knight Frank, численность сверхбогатых людей в мире за 2023 год увеличилась на 42%, достигнув 626,6 тыс. человек, передает BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. По прогнозу компании, к концу 2028 года их станет больше ещё на 28,1%, до 802,9 тыс. человек.

Больше всего сверхобеспеченных проживает в Северной Америке: 253,1 тыс. человек — на 7,2% больше, чем годом ранее. Значительная численность сверхбогатых людей зафиксирована в Азии и Европе: 165,4 тыс. и 155,2 тыс. человек. Следом идут Ближний Восток (18,8 тыс. человек), Австралия (17,9 тыс. человек), Южная Америка (13,2 тыс. человек) и Африка (3 тыс. человек).

Стоит отметить, что некоторые страны, являющиеся известными "точками скопления" богатых людей, включая Бельгию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Россию, не имеют конкретных цифр в источнике и не включены в отчёт.

В разрезе стран более трети сверхбогатых людей проживают в США: 225,1 тыс. человек. Следом идёт Китай: 98,6 тыс. человек. На эти две страны приходится более половины всех сверхсостоятельных людей мира.

В топ-5 стран с самой большой численностью сверхбогатых людей также вошли Германия (29 тыс. человек), Канада (27,9 тыс. человек) и Франция (24,9 тыс. человек). В целом на топ-10 стран приходится 79,2% всех сверхбогатых людей мира, а на топ-20 — почти 90%.

Казахстан не попал в отчёт Knight Frank, но в обновлённом рейтинге Forbes World's Billionaires за 2024 год сразу 6 казахстанцев вошли в список миллиардеров мира. Впервые богатейшим казахстанцем стал Вячеслав Ким с состоянием в 5,8 млрд долл. США. Следом идут Тимур и Динара Кулибаевы (по 5 млрд долл. США), Владимир Ким (3,6 млрд долл. США), Тимур Турлов (3,3 млрд долл. США) и Булат Утемуратов (2,7 млрд долл. США).

Богатейшим человеком планеты второй год подряд является француз Бернар Арно с состоянием в 233 млрд долл. США. На втором и третьем местах расположились Илон Маск и Джефф Безос из США: 195 млрд и 194 млрд долл. США соответственно.