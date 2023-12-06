Названы средние зарплаты сотрудников госуправления и обороны в Казахстане

Стало известно, сколько получают сотрудники госуправления и обороны в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.



В третьем квартале 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата сотрудников государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составила 299,7 тысячи тенге.

В региональном разрезе наибольшие зарплаты в секторе наблюдались в столице - 478,1 тысячи тенге. На второй и третьей строчках расположились Алматы (322,5 тысячи тенге) и Кызылординская область (317 тысяч тенге).

В разрезе видов деятельности наибольшие зарплаты в секторе отмечены у сотрудников обязательного социального страхования - 875,9 тысячи тенге.