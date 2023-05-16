Названы самые востребованные профессии в Казахстане

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В апреле большим спросом на электронной бирже труда пользовались работники сферы сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты.

В апреле 2023 года на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) было размещено 85,9 тысячи вакансий и 73,9 тысячи резюме. В сравнении с мартом количество вакансий возросло на 17 процентов (+12,5 тысячи), а резюме – на 16,4 процента (+10,4 тысячи). Прирост как вакансий, так и резюме случился в основном за счет активности в сфере сельского хозяйства практически во всех регионах страны.

Так, несмотря на значительный прирост спроса на неквалифицированных работников (+42 процента или +6,5 тысячи), в квалификационной структуре по количеству вакансий наибольший спрос по прежнему сохранился на специалистов средней квалификации (40 процентов от всех вакансий). Потребность в кадрах с высокой квалификацией возросла незначительно – всего на 2 процента с 29,1 до 29,7 тысячи. При этом на рынке труда наблюдался большой разрыв между спросом и предложением в отношении среднеквалифицированных работников: потребность была выше в 1,5 раза – 34,5 тысячи вакансий против 22,5 тысячи резюме.

"Увеличение спроса на кадры демонстрировали все регионы за исключением Атырауской и Карагандинской областей. Более того, в области Жетысу активность работодателей в апреле возросла почти вдвое – с 1,8 до 3,5 тысячи вакансий, преимущественно за счёт вакансий для работников сельского хозяйства", – сообщила заместитель директора Департамента стратегии и больших данных АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан Шегенова.

Высоким спросом в апреле наряду с неквалифицированными работниками по-прежнему пользовались водители автомобилей (1,9 тысячи вакансий), охранники (1,6 тысячи вакансий) и воспитатели (1,4 тысячи вакансий). В то же время возрос спрос в отношении работников таких профессий, как менеджер по онлайн-продажам (+457 вакансий), дорожный рабочий (+428 вакансий) и рабочий по благоустройству (+411 вакансий).

"По данным ЭБТ, в апреле самыми востребованными и дефицитными кадрами на рынке труда стали охранники и воспитатели. Так, воспитателей больше всего не хватало в Карагандинской области (на 23 резюме пришлось 165 вакансий), Астане (42 резюме против 164 вакансий) и Алматы (56 резюме против 119 вакансий). Стоит отметить, что уровень желаемой заработной платы соискателей в этих регионах превышал предлагаемый работодателями размер оплаты труда в 1,5 раза", – проинформировала Улпан Шегенова.

Охранники больше всего требовались в Павлодарской области (38 резюме против 223 вакансий), а также в мегаполисах Астана (39 резюме против 177 вакансий) и Алматы (49 резюме против 161 вакансии). При этом соискатели ожидают оплату труда в размере от 150 тысяч тенге в месяц, в то время как работодатели готовы были предложить от 110 тысяч тенге.

Количественный избыток кадров традиционно был отмечен в южных регионах страны. Так, в Туркестанской области количество резюме превысило количество вакансий на 6,2 тысячи, в Мангистауской – на 2,6 тысячи, в Кызылординской - на 2 тысячи и в Шымкенте – на 1,6 тысячи.

"В разрезе профессий среди квалифицированных соискателей в избытке оказались операторы котельного оборудования – количество предлагаемых вакансий составило всего 29, а соискателями было размещено 596 резюме, две трети которых были поданы в Западно-Казахстанской области. Также в избытке были швеи (355 вакансий против 760 резюме) и юристы (415 вакансий против 802 резюме). При этом 33 процента соискателей-юристов являются жителями мегаполисов", – сказала Улпан Шегенова.

Возрастная структура соискателей за прошедший месяц практически не изменилась – самой активной категорией является молодежь в возрасте 16-35 лет.

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели среди генеральных директоров корпоративного сектора, директоров по инвестиционным проектам и трейдеров по товарной бирже – в среднем от 1,5 миллиона тенге, промышленных альпинистов – от 1,2 миллиона тенге, начальников службы в промышленности – от 900 тысяч тенге. Тогда как работодатели предлагали наибольшую оплату труда для вахтенных помощников капитана – в среднем от 800 тысяч тенге, руководителей по оптимизации бизнес-процессов – 700 тысяч тенге, а также для механиков бурильной установки и механиков промышленного оборудования – в среднем от 664 тысяч тенге.

Таким образом, в сравнении с предыдущими месяцами в апреле тренд процесса поиска и найма работников на ЭБТ наблюдался в сторону увеличения. Сезонные особенности рынка труда, связанные с наступлением благоприятных погодных условий для ведения сельскохозяйственного бизнеса, способствовали увеличению спроса на кадры в этой сфере.