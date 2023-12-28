Названы самые посещаемые казахстанские театры

Названы самые посещаемые театры по итогам прошлого года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Сообщается, что в 2022 году казахстанские театры проведели 15,3 тысячи мероприятий, из них 8,3 тысячи – для детей.

При этом посмотреть на игру артистов в 2022 году пришли 2,1 миллиона зрителей.

"Наиболее посещаемыми были театры Алматы (726,4 тысячи человек), Астаны (461,3 тысячи человек) и Карагандинской области (272,1 тысячи человек)", - сообщили в бюро статистики.

Отмечается, что всего в стране действуют 73 театра: 39 – драматических, 11 – кукольных, семь –юного зрителя, четыре – музыкальной комедии, четыре – оперы и балета и восемь иных.

Первое место по количеству театров занимает Алматы – 23 театра. На втором месте расположилась Астана – девять, далее идёт Шымкент – шесть театров.