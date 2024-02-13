Названы самые популярные регионы Казахстана у иностранных туристов

Стало известно, какие города выбирают иностранцы для путешествия в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

По информации министерства, возглавляет рейтинг – Алматы. За первые девять месяцев 2023 года здесь побывали 409 394 иностранцев.

Отмечается что южная столица привлекает туристов горнолыжными курортами, прекрасной природой, благоприятной погодой.

На втором месте расположилась Астана. Её посетили 220 тысяч иностранных гостей. Как правило, сюда часто приезжают для делового туризма.

Замыкает тройку лидеров Мангистауская область. Актау с января по сентябрь прошлого года посетили 34 435 путешественников.

В пятерку лучших также вошли Атырауская область и Шымкент. За первые девять месяцев прошлого года нефтяной край посетил 24 431 иностранный турист, в третий мегаполис страны – 20 837 путешественников.

"Благодаря туристическому потенциалу и традиционному гостеприимству страны Казахстан становится одним из популярных туристических направлений в мире среди иностранцев. Кроме того, в настоящее время безвизовый въезд в Казахстан могут получить представители 81 стран. В дальнейшем мы планируем довести этот показатель до 100. Кроме того, налажено международное авиасообщение с более 28 странами по 120 маршрутам", - отметил исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

Как отметили в Минтуризма, по итогам девяти месяцев 2023 года количество внутренних туристов, побывавших в стране, увеличилось на 11% и достигло около 5,4 миллиона человек. Количество иностранных туристов также выросло более чем на треть, достигнув 835 тысяч человек.