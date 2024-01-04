Названы самые популярные имена среди новорожденных в 2023 году в Казахстане
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Десятку самых популярных имён для мальчиков и десятку имён для девочек по итогам 2023 года назвали в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Самые популярные имена для новорожденных в 2023 году по сравнению с 2022 годом не претерпели сильных изменений. ТОП-10 имен для девочек остался прежним, а вот среди мальчиков имя Хамза вошло в первую десятку, заменив имя Рамазан.
ТОП-10 имен 2023 года
Среди мальчиков: Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсұлтан, Алан, Али, Нұрислам, Мухаммад, Хамза.
Среди девочек: Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.
Если сравнить нынешний список с 2013 годом, то имена Алихан, Амир и Нурислам по-прежнему популярны среди мальчиков. А для девочек остаются популярными на протяжении последнего десятилетия имена Аиша и Амина.
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