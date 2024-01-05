Названы регионы с высокими темпами роста населения в Казахстане

В Казахстане по данным Бюро национальной статистики в трёх регионах наблюдаются высокие темпы роста населения – в Астане, Алматы и Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Бюро нацстатистики, с начала 2023 года численность населения увеличилась на 247 768 человек, из них за счет естественного прироста на 239 422 человек, миграции – на 8 346 человек.

"Численность населения на 1 декабря 2023 года составила 20 014 575 человек, из них горожане – 12 431 220 человек, сельские жители – 7 583 355 человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 5,11%, Алматы – на 2,82% и Мангистауской области – на 2,40%", - сообщили в ведомстве.