Названы регионы Казахстана с высоким уровнем бедности

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В Казахстане подсчитали количество хозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, и назвали регионы с наиболее высокими значениями уровня бедности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

"По данным обследования домашних хозяйств, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2022 году, составила 5,2 процента. Показатель остался на уровне 2021 года. Уровень бедности в 2020 году составлял 5,3 процента. Наиболее высокие значения уровня бедности в разрезе регионов в 2022 году сохранились в Туркестанской (9,7 процента) и Мангистауской (8,1 процента) областях, наименьшее – в Астане (1,9 процента)", - сообщили в ведомстве.

В 2022 году значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами сохранилась. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 4 процента, а в сельской местности – 7,3 процента.

При этом доля бедного населения по сравнению с 2021 годом выросла в городской местности на 0,2 п.п., в сельской – на 0,1 п.п.

Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2022 году наблюдалась в Мангистауской (5,4 раза) и Восточно-Казахстанской (4 раза) областях.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2022 год составила 43 566 тенге.