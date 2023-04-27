Названы регионы, где живут бедные казахстанцы

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У 5,2 процента казахстанцев в 2022 году доходы оказались ниже величины прожиточного минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики. Данный показатель остался на уровне 2021 года, тогда как уровень бедности в 2020 году составлял 5,3 процента.

Самый высокий уровень бедности зафиксировали в Туркестанской (9,7 процента) и Мангистауской (8,1 процента) областях, наименьший – в Астане (1,9 процента).

К слову, прожиточный минимум в 2022 году составлял с 1 января 2022 года 36 018 тенге, с 1 апреля 2023 года - 37 389 тенге.