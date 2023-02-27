Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания

По итогам января текущего года цены на продовольственные товары в стране выросли на 1,4 процента за месяц и на 25,7 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

В месячной динамике сильнее всего пострадали кошельки астанчан и шымкентцев: плюс 2,2 процента в каждом регионе. Ощутимый рост цен также был зафиксирован в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

В годовой динамике сразу на 31,5 процента подорожали продукты в Мангистауской области. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область (плюс 27,4 процента) и Шымкент (плюс 27,2 процента). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области, но и это значимые 23,8 процента.

Фрукты и овощи подорожали в месячной динамике на 4,5 процента, в годовой — на 21,2 процента. В том числе цены на фрукты выросли на 1,6 процента за месяц и на 19,7 процента за год, на овощи — на 10,2 процента за месяц и на 21 процента за год.

Заметно подорожали в годовой динамике среди фруктов курага (на 62,3 процента, до 4 тысячи тенге), бананы (на 45,2 процента, до 895 тенге), апельсины (на 30,5 процента, до 1 тысячи тенге), яблоки (на 12,4 процента, до 547 тенге) и лимоны (на 8,5 процента, до 1,2 тысячи тенге).

Среди овощей заметный годовой рост показали цены на репчатый лук (сразу на 62,4 процента, до 143 тенге), огурцы (на 55,6 процента, до 1,1 тысячи тенге), помидоры (на 20,3 процента, до 821 тенге), картофель (на 9,8 процента, до 157 тенге), свёклу (на 1,9 процента, до 242 тенге) и морковь (на 1,2 процента, до 149 тенге).

Цены на молочные продукты выросли на 1,2 процента за месяц и на 32,4 процента за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 1,4 процента за месяц и на 32,9 процента за год, консервированное молоко — на 2,8 процента за месяц и на 46,4 процента за год, кисломолочные продукты — на 1,1 процента за месяц и на 33,3 процента за год.

Литр пастеризованного молока 2,5 процента жирности стоил 348 тенге, литр молока 3,2–4процентов жирности — 430 тенге, литр кефира — 367 тенге, килограмм сметаны — 1,8 тысячи тенге, килограмм творога — 2 тысячи тенге, килограмм твёрдого сыра — 4,7 тысячи тенге.

Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 0,5 процента за месяц и на 16,9 процента за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали удорожание на 15,7 процента, колбасы — на 22,7 процента, изделия из мяса — на 16 процентов. Килограмм говядины можно было купить за 2,4 тысячи тенге, баранины — за 2,6 тысячи тенге, свинины — за 2,1 тысячи тенге, конины — за 2,9 тысячи тенге. Куры стоили в среднем по стране 1,4 тысячи тенге за килограмм, варёная колбаса — 2,6 тысячи тенге, полукопчёная — 3,1 тысячи тенге.

Десяток яиц продавали за 486 тг — на 1,7 процена дороже, чем в декабре, и на 25,8 процента дороже, чем в январе прошлого года.

Тем временем мука подорожала на 0,7 процента за месяц и на 42,8 процента за год, хлеб — на 0,3 процента за месяц и на 19,2 процента за год, макаронные изделия — на 0,9 процента за месяц, и на 42,3 процента за год, крупы — на 0,4 процента за месяц и на 35,1 процента за год.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта можно было купить за 348 тенге за кг, из муки первого сорта — за 196 тенге, ржано-пшеничный — за 435 тенге. Мука высшего сорта стоила 377 тенге за килограмм, первого сорта — 241 тенге. По макаронным изделиям картина выглядела так: килограмм лапши стоил 1,2 тысячи тенге, рожек — 552 тенге, вермишели — 546 тенге.

Среди круп рис подорожал в годовой динамике на 39,6 процента за год, до 513 тенге, манная крупа — на 37,8 процента, до 471 тенге, пшено — на 24,2 процента, до 490 тенге, гречневая крупа — на 35,2 процента, до 718 тенге, овсяная — на 38,9 процента, до 635 тенге, перловая — на 41 процентов, до 361 тенге.