Названы причины роста цен на рис в Казахстане

Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции РК заметили снижение собственного производства риса и увеличение доли импорта, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции РК проанализировали рынок оптовой реализации риса и отметили, что основные производители находятся в Кызылординской области.

Они установили, что в связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей.

"Это стало основной причиной высокой динамики роста внутренних цен. Если в 2022 году рост цен на рис составил 36%, то 2023 году – 39%, что значительно превышает общий уровень роста цен на социально-значимые продуктовые товары, который в прошлом году составил 3,4%", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что шестеро производителей риса, применившие ценовой сговор, были оштрафованы в общей сумме на 68,7 миллиона тенге.

В ведомстве также отметили, что на сокращение производства и рост цен на рис влияет нехватка поливочной воды, повышение цен на сельскохозяйственную технику, удобрения и упаковку импортного производства, несвоевременное предоставление субсидий.