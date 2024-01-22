Названы причины роста цен на рис в Казахстане
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Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции РК заметили снижение собственного производства риса и увеличение доли импорта, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции РК проанализировали рынок оптовой реализации риса и отметили, что основные производители находятся в Кызылординской области.
Они установили, что в связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей.
"Это стало основной причиной высокой динамики роста внутренних цен. Если в 2022 году рост цен на рис составил 36%, то 2023 году – 39%, что значительно превышает общий уровень роста цен на социально-значимые продуктовые товары, который в прошлом году составил 3,4%", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что шестеро производителей риса, применившие ценовой сговор, были оштрафованы в общей сумме на 68,7 миллиона тенге.
В ведомстве также отметили, что на сокращение производства и рост цен на рис влияет нехватка поливочной воды, повышение цен на сельскохозяйственную технику, удобрения и упаковку импортного производства, несвоевременное предоставление субсидий.
"В этой связи антимонопольным органом внесены в адрес Министерства сельского хозяйства предложения по включению риса в перечень приоритетных культур при выделении субсидий, организации планирования в вопросах обеспечения водой южных регионов, увеличению доли льготного кредитования производителей риса, обеспечению прямого закупа риса торговыми сетями, развитию отечественного производства удобрений и упаковочного материала", - сообщили в агентстве.
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