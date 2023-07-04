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пресс-служба МИОР РК Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29
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Фото: пресс-служба МИОР РК

Названы обладатели премии "Тумар"

В Астане назвали имена обладателей национальной телевизионной премии "Тумар", передаёт BaigeNews.kz.

Лучшим документальным фильмом признали "Абайдың соңғы күндері", снятый телеканалом "Хабар".

В номинации "Лучшая информационная программа" победил проект "Дневной формат" – телеканал Atameken Business.

Лучший социальный проект: "Жанашыр" – телеканал "Жетісу".

Лучшая аналитическая программа: Apta – национальный телеканал Qazaqstan.

Лучшее ток-шоу: "1001 түн" – национальный телеканал Qazaqstan. 

Лучший региональный канал - Caspian News (Атырау). 

Лучший тележурналист - Айгерим Муздыбаева – Первый канал “Евразия”.

Лучшая развлекательная программа: "Түнгі студия" – телеканал Jibek Joly.

Лучшее журналистское расследование: "Арнайы репортаж" – телеканал "Хабар 24".

Лучший анимационный фильм: "Дәрігер Дана" – Rio Production.

Лучшим спортивным комментатором назвали Есея Жеңісұлы с телеканала Qazsport.

Специальный приз вручён "31 каналу" за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики.

Лучшие телеведущие - Светлана Булатова с телеканала "КТК" и Еркін Байғабылұлы, представляющий телеканал "Хабар 24".

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Сегодня, 18:29
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