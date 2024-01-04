Названы новые симптомы коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что штамм JN.1 вируса активно распространяется в Великобритании, США, Исландии, Португалии и Испании. Помимо этого, быстрое распространение отмечается во Франции, Китае и Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

К обычным симптомам, по словам специалистов, добавились бессонница и тревога. Хотя ранее люди жаловались на насморк, кашель, головные боли и сильную слабость.

Также отмечается, что меньше людей сообщает о потере вкуса и обоняния.