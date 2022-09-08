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  • Названы места, откуда будут отправляться автобусы на мессу Папы Римского в Нур-Султане
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 15:25
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Названы места, откуда будут отправляться автобусы на мессу Папы Римского в Нур-Султане

В Нур-Султане назвали места, откуда будут отправляться шатлы на мессу Пары Римского, которая пройдёт 14 сентября, передаёт BaigeNews.kz

Ввиду большого количества желающих приехать на место проведения богослужения в Департаменте полиции Нур-Султана рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от поездки на мессу на личном транспорте. Для удобства предусмотрены 12 перехватывающих бесплатных парковок, где можно оставить автомобиль и пересесть на специальный автобус (Shuttle Bus). По завершению мероприятия эти же автобусы доставят людей обратно.

Адреса мест, где можно оставить автомобиль и пересесть на автобусы:

Район "Алматы"

— Триатлон парк (Парковка перед рестораном Solo/Astana Music Hall, ​проспект Бауыржан Момышулы, 1);
— Дворец школьников имени АльФараби (проспект Бауыржана Момышулы, 5);
— Дворец спорта "Казакстан" (улица Кажымукана, 7);
— Парковка перед вокзалом "Нурлы жол" (улица А-82, 8);
— Парковка Минстерства Внутренних Дел (​проспект Тауелсиздик, 1).

Район "Есиль"

— Парковка "Барыс Арена" (​проспект Туран, 57);
— Парковка "Астана Арена" (​проспект Туран, 48);
— Парковка "Астана Опера" (улица Динмухамеда Конаева, 1);
— Парк "Астана"/Центральный (парковка, проспект Туран 5/1);
— Парковка близ "Салатанат Сарайы" (проспект Кабанбай батыр, 3).

Район "Сарыарка"

— Парковка "Park INN" (угол улицы Кенесары и проспекта Сарыарка);
— Парковка перед вокзалом "Нур-Султан 1" (улица Гёте, 1). 

Напомним, мессу Папа Римский Франциск в Нур-Султане проведёт в рамках VII съезда лидеров мировых и традиционных религий, в которой он примет участие. Посетить богослужение сможет любой желающий, прошедший регистрацию на сайте kassir.kz.

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#Папа Римский #Нур-Султан #Съезд лидеров мировых религий
Сегодня, 15:25
90
Журналист

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