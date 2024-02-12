Названы лучшие пляжи для отдыха в 2024 году

Эксперты назвали 20 лучших пляжей мира в 2024 году. В список издания Lonely Planet вошли как популярные пляжи, так и уединённые бухты, где редко бывают туристы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

На первой строчке рейтинга оказался австралийский пляж Байрон-Бей с розовато-кремовым песком. Пляж отличается удобными для серферов волнами.

На втором месте пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро с песчаной полосой шириной до 100 метров и протяжённостью почти три километра.

Третье место занял пляж Ао Майя в Таиланде, известный по съёмкам фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

В двадцатку лучших также вошли Остров Мнемба (Занзибар, Танзания), Саракинико (Милос, Греция), Честерман-Бич (Ванкувер, Канада), Кабо-Сан-Хуан-дель-Гиа (Колумбия), Анс Сурс д’Аржан (Сейшельские острова), Баландра (Ла-Пас, Мексика), Пунта Палома (Кадис, Испания), Пунта Рата (Макарская Ривьера, Хорватия), Вест-Бич (Бернерей, Шотландия), Раудасандур (Вестфьордс, Исландия), Розовый пляж (Комодо, Индонезия), Дуэодде (Борнхольм, Дания), Ким Бэй (Кил, графство Мейо, Ирландия), Руби-Бич (Вашингтон, США), Стэнхоуп-Бич (Канада), Радханагар (Андаманские острова, Индия), Пасифик-Бич (Суригао-дель-Норте, Филиппины).