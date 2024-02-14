Названы лидеры среди регионов по инвестициям в пищепром

Стало известно, какие регионы Казахстана по итогам 2023 года инвестировали больше средств в пищевую промышленность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Как сообщают аналитики, за январь – декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере производства продуктов питания в Казахстане достигли 150,7 миллиарда тенге.

Отмечается, что наибольший объём капвложений в секторе пришёлся на Алматинскую область - 46,4 миллиарда тенге.

В пятёрку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (16,5 миллиарда тенге), Туркестанская (16 миллиарда тенге), Костанайская (9,7 миллиарда тенге) и Акмолинская (9,1 миллиарда тенге) области.

Отмечается также, что большую часть инвестиционного портфеля, а именно 63,3%, составили собственные средства предприятий - 95,4 миллиарда тенге. 38,3 миллиарда тенге – кредиты банков. Оставшийся объём (17 миллиардов тенге) был обеспечен за счёт небанковских заёмных средств.