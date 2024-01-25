Названы лидеры среди регионов Казахстана по вложениям в АПК

Капитальные вложения в сфере агро-промышленного комплекса достигли 981 миллиарда тенге, при этом более половины пришлось всего на четыре региона Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь–декабрь 2023 года составили 981 миллиард тенге. Более половины объёма инвестиций в секторе пришлось на четыре региона — Северо-Казахстанскую (175,7 миллиарда тенге), Павлодарскую (153,6 7 миллиарда тенге), Туркестанскую (110,2 7 миллиарда тенге) и Костанайскую (102,4 7 миллиарда тенге) области.

Отмечается, что основной источник финансирования в сфере АПК — собственные средства предприятий: 710,8 миллиарда тенге.

Также сообщается, что практически весь объём капвложений в секторе пришёлся на отрасль растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях: 954,1 миллиарда тенге. На рыболовство и рыбоводство - 22,3 миллиарда тенге.