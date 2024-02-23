Названы лидеры среди регионов Казахстана по росту цен на хлеб

В Казахстане стоимость хлеба выросла на 5,6% с начала года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Как уточнили аналитики, по итогам января 2024 года годовой рост цен на пшеничный хлеб из муки высшего сорта составил 9,2%, из муки первого сорта — на 4%, ржано-пшеничный хлеб — на 6,9%.

В региональном разрезе наибольший рост цен на хлеб был отмечен в Абайской области. В тройке антилидеров также оказались Алматы и область Жетысу. Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта на рынках и в магазинах страны в январе стоил 371 тенге за один килограмм, хлеб из муки первого сорта — 202 тенге за один килограмм, ржано-пшеничный хлеб — 475 тенге за один килограмм.

По данным аналитиков Numbeo, буханка хлеба весом 500 граммов в Казахстане стоила 0,5 доллара (226 тенге по курсу на сегодня). Для сравнения: среди стран СНГ в Азербайджане его стоимость составила 0,42 доллара, в Узбекистане — 0,47 доллара, в России — 0,51 доллара, в Украине — 0,64 доллара, в Армении — 0,69 доллара.