Названы лидеры по лжетерроризму среди регионов Казахстана
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В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию экстремизму МВД Азамат Хасенов сообщил, что в этом году отмечается рост ложных сообщений об акте терроризма. Расследовано уже 160 уголовных дел, тогда как их колличество по итогам 10 месяцев прошлого года составляло 141.
Он отметил, что за заведомо ложные сообщения об акте терроризма к уголовной ответственности привлечены 39 человек. Из них 12 человек уже осуждены к различным срокам и видам наказания: к лишению свободы – трое, к ограничению свободы – семеро, к штрафу – один, к принудительным мерам медицинского характера – один.
"Такие сообщения чаще всего поступают в таких крупных городах как Астана и Алматы. В последнее время участились случаи “электронного лжетерроризма” в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. При чем чаще всего целями ложного минирования становятся объекты транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и судов", – отметил Азамат Хасенов.
Он также отметил, что уголовная ответственность за это преступление наступает с 14 лет. Всего за совершение заведомо ложных актов терроризма органами полиции в этом году задержано 14 несовершеннолетних. В Алматы – шестеро, Карагандинской области – четверо, Астане, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях по одному. Все их родители также привлечены к административной ответственности за непринятие должных мер по воспитанию детей и оштрафованы на крупные суммы.
"Санкция статьи 273 Уголовного кодекса предусматривает штраф в размере до 5000 МРП (это больше 17 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда придётся отплатить ущерб, который был нанесён объекту. Эта сумма варьируется от 200 тысяч до двух миллионов тенге за вызов на один объект", – подчеркнул спикер.
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