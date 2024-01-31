Названы госорганы, которые не соблюдают Закон о конкуренции в Казахстане

По признакам антиконкурентных действий в 2023 году вынесено 71 уведомление, завершено 21 расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

"Несмотря на обязанность государственных органов, принимать меры по развитию конкуренции при реализации государственной политики в соответствующих отраслях экономики и не совершать действий, отрицательно влияющих на конкуренцию, некоторые из них продолжают игнорировать нормы Предпринимательского кодекса", - отметили в ведомстве.

В орбиту антимонопольного контроля в истекшем году попали центральные государственные органы, а именно министерства финансов, здравоохранения, промышленности и строительства.

"МЦРИАП в свою очередь, ограничило доступ к сервису "цифровые документы" для новых проектов путем установления требования о наличии не менее 100 000 пользователей в Правилах интеграции объектов информатизации. В этой связи Агентством вынесено предписание об исключении данной нормы, которое было успешно исполнено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, завершено расследование в отношении МПС РК по факту ограничения конкуренции и предоставления преимущества определенному субъекту рынка путем отказа в включении участков недр в ПУГФН и непроведения аукционов с повышенными размерами подписных бонусов.