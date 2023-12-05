Названы главные импортёры экзотических фруктов в Казахстан

Названы лидеры среди стран, кто поставляет в Казахстан финики, инжир, ананасы, авокадо, манго и другие экзотические фрукты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Сообщается, что лидером по ввозу цитрусовых и экзотических фруктов в Казахстан стал Китай. За десять месяцев эта страна поставила 812,5 тонны на сумму 898 тысячи 600 долларов.

Также в КГД отмечают, что основными импортёрами фиников, инжира, ананасов, авокадо, манго и других фруктов в 2023 году стали Перу, Пакистан, Нидерланды, Бразилия и Таиланд.

Кроме того, поставки идут с Колумбии, Кот-д’Ивуара, Мексики и Турции.

Сообщается, что за 10 месяцев в нашу страну импортировано 51 969,9 тонны экзотических фруктов на сумму 35 миллионов 607 тысяч 200 долларов.

Также отмечается, что в Казахстан импортировали 51 095,4 тонны цитрусов на 34 миллиона 579 тысячи 800 долларов.