Названы даты проведения Международного форума Астана

13-14 июня в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдёт главная международная конференция региона – Международный форум Астана (AIF), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Опираясь на успех первого Форума в 2023 году, мероприятие этого года предоставит мировому сообществу исключительную возможность вновь объединиться перед лицом нарастающих вызовов глобальной безопасности.

Лжидается, что Международный форум Астана соберёт высокопоставленных делегатов правительств и бизнес-лидеров со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам современности и определения новых направлений сотрудничества.

"Учитывая успех форума в 2023 году, собравшего более 5 000 делегатов из более чем 50 стран, включая глав государств, ведущих мировых политиков, бизнес-лидеров и общественных деятелей, – AIF2024 вновь будет сфокусирован на четырёх основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы. Эти направления послужат основными темами насыщенных двухдневных панельных сессий, дискуссий и специальных возможностей для налаживания контактов, конечной целью которых является достижение практических результатов для возрождения мультилатерализма и новых возможностей для двустороннего партнерства", - заявили в МИД РК.

Комментируя запуск подготовки ко второму Международному форуму Астана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил:

"В эпоху, ознаменованную поляризацией и фрагментацией, продолжающиеся экономические и геополитические потрясения могут подорвать основные принципы сотрудничества и взаимного уважения. Я очень горжусь тем, что посредством Международного форума Астана Казахстан помогает защищать и укреплять международную систему на этом ключевом этапе. Под лозунгом "Вдохновляя людей, объединяя нации: Создавая лучший мир вместе" AIF2024 намерен вновь зарядить энергией мировое сообщество, предлагая новые перспективы и совместные решения для наиболее важных проблем, стоящих перед человечеством сегодня. Казахстан долгое время является важным мостом между Востоком и Западом. Это стратегическое положение в мире – географическое, культурное и политическое – позволяет нам организовывать важные дискуссии и способствовать содержательному общению между ведущими политиками, бизнес-лидерами и общественными деятелями со всего мира".

Международный форум Астана 2024 года является важной вехой для Казахстана на мировой арене, поскольку в этом году страна будет председательствовать сразу в нескольких ведущих международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организацию тюркских государств, Исламскую организацию по продовольственной безопасности и Международный фонд спасения Арала.