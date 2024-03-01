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Названы болезни, из-за которых казахстанцев не берут в армию

Сегодня, 16:42
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Пресс-служба акима Жамбылской области Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

Представитель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Бейбит Сарбасов заявил, что казахстанских призывников не берут в армию из-за различных хронических заболеваний, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК Бейбит Сарбасов сообщил, что казахстанских призывников не берут в армию из-за заболеваний дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, кожных и подкожных заболеваний, системы кровообращения, мочеполовой системы, а также нервной системы.

Он отметил, что непригодными к воинской службе признаёт комиссия местных исполнительных органов.

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