Названы болезни, из-за которых казахстанцев не берут в армию

Представитель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Бейбит Сарбасов заявил, что казахстанских призывников не берут в армию из-за различных хронических заболеваний, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК Бейбит Сарбасов сообщил, что казахстанских призывников не берут в армию из-за заболеваний дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, кожных и подкожных заболеваний, системы кровообращения, мочеполовой системы, а также нервной системы.

Он отметил, что непригодными к воинской службе признаёт комиссия местных исполнительных органов.