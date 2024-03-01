Названы болезни, из-за которых казахстанцев не берут в армию
Сегодня, 16:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
92Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
Представитель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Бейбит Сарбасов заявил, что казахстанских призывников не берут в армию из-за различных хронических заболеваний, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На брифинге в СЦК Бейбит Сарбасов сообщил, что казахстанских призывников не берут в армию из-за заболеваний дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, кожных и подкожных заболеваний, системы кровообращения, мочеполовой системы, а также нервной системы.
Он отметил, что непригодными к воинской службе признаёт комиссия местных исполнительных органов.