Названо имя новой "Мисс Вселенной"
Сегодня, 10:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:53Сегодня, 10:53
130Фото: instagram.com/missuniverse
Новой "Мисс Вселенная" стала 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса, передаёт BaigeNews.kz.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Корону красоты Шейнис получила из рук прошлогодней победительницы — Р'Бонни Габриэль.
Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Антония Порсильд. Всего в конкурсе принимали участие представительницы более 90 стран.
Нашумевший конкурс красоты прошёл уже в 72-й раз. Его финал состоялся в Сальвадоре. Организаторы сообщили, что в следующий раз "Мисс Вселенная" пройдёт в Мексике.
Известно, что от Казахстана на конкурс поехала 20-летняя обладательница титулов "Мисс Алматы-2022" и "Вице-мисс Казахстан-2022" Томирис Заир.
Фото: instagram.com/missuniverse
Самое читаемое
- Серьёзные нарушения прав педагогов выявили в Казахстане
- Иностранцев и покойников обнаружили в очереди на получение жилья в Петропавловске
- Качеством ремонта дорог в Караганде возмутились депутаты
- Мисс Вселенная: Томирис Заир из Казахстана покоряет жюри конкурса
- Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам