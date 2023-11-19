Названо имя новой "Мисс Вселенной"

Новой "Мисс Вселенная" стала 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса, передаёт BaigeNews.kz.

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Корону красоты Шейнис получила из рук прошлогодней победительницы — Р'Бонни Габриэль.

Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Антония Порсильд. Всего в конкурсе принимали участие представительницы более 90 стран.

Нашумевший конкурс красоты прошёл уже в 72-й раз. Его финал состоялся в Сальвадоре. Организаторы сообщили, что в следующий раз "Мисс Вселенная" пройдёт в Мексике.

Известно, что от Казахстана на конкурс поехала 20-летняя обладательница титулов "Мисс Алматы-2022" и "Вице-мисс Казахстан-2022" Томирис Заир.

Фото: instagram.com/missuniverse