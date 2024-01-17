Названо число участвовавших в Нацпроекте по развитию предпринимательства казахстанцев в 2023 году

Более 357 тысяч казахстанцев по итогам 2023 года трудоустроились на постоянные места в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, в 2023 году 756,2 тысячи человек обратились к Национальному проекту по развитию предпринимательства, и 555,7 тысячи из них в итоге трудоустроились, при этом 357,4 тысячи устроились на постоянные места.

Отмечается, что 198,3 тысячи человек устроились на субсидируемые рабочие места, в том числе на социальные рабочие места – 17,4 тысячи; на молодежную практику – 33,9 тысячи, на общественные работы – 121,4 тысячи; по проектам "Первое рабочее место" – 9,9 тысячи, "Контракт поколений" – 493 человека, "Серебряный возраст" – 15,2 тысячи человек.

Сообщается также, что онлайн обучались 42 тысячи безработных. Ещё 99 тысяч человек прошли курсы "Бастау Бизнес".

Отмечается, что в целях выбора сферы деятельности 143,9 тысячи человек прошли социальную профориентацию.

Кроме того, в 2023 году в рамках Нацпроекта было выдано 9102 гранта для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП (1 380 000 тенге).