Названо число совершенных в 2023 году зарубежных кибератак на Казахстан

Более 223 миллионов атак зарубежных хакеров зарегистрировали в Казахстане за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на государственную техническую службу.

Сообщается, что хакеры искали брешь в защите клиентов Единого шлюза доступа к интернету - аппаратно-программного комплекса, который обеспечивает защиту телекоммуникационных сетей при выходе в Интернет.

Отмечается, что чаще всего Казахстан атаковали хакеры, находящиеся в Украине, США, Польше, России и Китае.

Так, на акиматы было совершено 133,5 миллиона попыток кибератак, на госорганы - 47,7 миллиона, на организации квазигосударственного сектора - 27 миллионов, на операторов связи - 19,9 миллиона, на частные компании - 2,9 миллиона.

Отмечается также, что в большей степени хакеры атаковали северные регионы Казахстана - Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области.