Названа средняя заработная плата казахстанцев в 2023 году

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан посчитало, какая зарплата встречается чаще других, передаёт BaigeNews.kz.

Итоги ежегодного обследования распределения работников по размерам начисленной заработной платы показали, что заработную плату до 70 000 тенге получали – 1,5% работников, от 70 000 до 150 000 тенге – 22,8%, от 150 000 до 300 000 тенге – 36,2%, от 300 000 до 600 000 тенге – 30,8%, от 600 000 тенге до 900 000 тенге – 5,5%, от 900 000 тенге до 1 200 000 тенге – 1,7%, от 1 200 000 тенге до 1 500 000 тенге – 0,6%, свыше 1 500 000 тенге – 0,9% работников.

Также бюро рассчитало медианное значение заработной платы работников. Это центральное значение всего зарплатного ряда, расположенного по мере возрастания, где по итогу половина всех трудящихся получают больше него и половина – меньше. В 2023 году его размер составил 251 356 тенге.

Также известно модальное значение заработной платы работников в 2023 году. Это заработная плата, которая встречается чаще других. И оно равно 81 377 тенге.

Отмечается, что в исследовании приняли участие проработавшие полностью апрель 2023 года сотрудники всех крупных, а также выборочно 30% средних и малых предприятий. Всего - 3 437 300 человек.