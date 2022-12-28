Названа самая продаваемая в мире модель iPhone

Фото: pixabay.com

Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, представленные в 2014 году, остаются самыми продаваемыми в истории Apple, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iPhones.ru.

Самую популярную модель определили после сравнения объёмов продажи всех выпущенных смартфонов Apple.

Во всём мире было продано около 224 миллионов штук iPhone 6 и iPhone 6 Plus, чуть более - 250 миллионов штук - было продано всех моделей iPhone 12.

"Если рассматривать модели по отдельности, именно iPhone 6 считается самым продаваемым яблочным смартфоном. Любопытно, что "шестёрка" до сих пор остается и самым тонким айфоном в линейке. Получается, что пик продаж iPhone случился с увеличением размера экрана. Именно это ждали и хотели пользователи", - отмечается в статье.

Указывается, что ни смена дизайна в будущем, ни появление новых камер или других фишек не заставляли пользователей так массово покупать новые модели iPhone.

По данным iPhones.ru, к концу текущего года количество проданных смартфонов Apple перевалило за 1,2 миллиарда. Компания выпускает по 4-5 новых моделей ежегодно.