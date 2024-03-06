Названа причина зеленых закатов после извержения вулкана в Индонезии

Ученые из Грайфсвальдского университета в Германии установили, почему после извержения вулкана Кракатау в 1883 году в разных уголках Земли наблюдались зеленые закаты, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Вулкан Кракатау находится в Индонезии. В августе 1883 года здесь произошло мощное извержение, грохот от которого был слышен на расстоянии в несколько тысяч километров.

Взрывная волна семь раз обогнула весь земной шар. Объем выбросов Кракатау современные исследователи оценивают в 18 кубических километров. В атмосферу попали огромное количество пыли и газов.

Спустя несколько месяцев в разных регионах мира начали наблюдать вулканические зеленые закаты. Их видели, в частности, в Великобритании. Авторы нового исследования смоделировали извержение 1883 года и определили параметры твердых частиц, попавших в атмосферу.

Результаты показали, что зеленые закаты возникали при сочетании нескольких факторов. Так, размер аэрозольных частиц долен был составлять от 500 до 700 нанометров, показатель аэрозольной оптической толщины (оценка ослабления солнечной радиации аэрозолем) — 0,2-0,3, общее значение столба стратосферного озона — 400 единиц Добсона.

Также требовался определенный угол падения солнечных лучей. Ученые пришли к выводу, что зеленые закаты — весьма редкое атмосферное явление. Извержения, способные к ним привести, происходит не чаще одного раза в 100 лет, сообщает Atmospheric Chemistry and Physics.

В декабре 2023 года в Индонезии на острове Суматра при извержении вулкана Марапи погибли 11 альпинистов. Троих удалось спасти.

Марапи начал извергать столбы пепла на высоту до 3000 метров. Близлежащие деревни и города были завалены обломками вулканической породы.