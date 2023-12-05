В Индонезии при извержении вулкана погибли 11 альпинистов
Сегодня, 06:19
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Сегодня, 06:19Сегодня, 06:19
55Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Индонезии на острове Суматра при извержении вулкана Марапи погибли альпинисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Около 75 альпинистов начали восхождение в субботу и оказались в ловушке. Марапи начал извергать столбы пепла на высоту до 3000 метров. Близлежащие деревни и города были завалены обломками вулканической породы.
Найдены тела 11 альпинистов, трое были спасены, 12 числятся пропавшими без вести. Ещё 49 человек спустились самостоятельно, часть из них была доставлена в больницы с ожогами.
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