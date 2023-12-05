В Индонезии при извержении вулкана погибли 11 альпинистов

В Индонезии на острове Суматра при извержении вулкана Марапи погибли альпинисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Около 75 альпинистов начали восхождение в субботу и оказались в ловушке. Марапи начал извергать столбы пепла на высоту до 3000 метров. Близлежащие деревни и города были завалены обломками вулканической породы.

Найдены тела 11 альпинистов, трое были спасены, 12 числятся пропавшими без вести. Ещё 49 человек спустились самостоятельно, часть из них была доставлена в больницы с ожогами.