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В Индонезии при извержении вулкана погибли 11 альпинистов

Сегодня, 06:19
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:19
Сегодня, 06:19
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Индонезии на острове Суматра при извержении вулкана Марапи погибли альпинисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Около 75 альпинистов начали восхождение в субботу и оказались в ловушке. Марапи начал извергать столбы пепла на высоту до 3000 метров. Близлежащие деревни и города были завалены обломками вулканической породы.

Найдены тела 11 альпинистов, трое были спасены, 12 числятся пропавшими без вести. Ещё 49 человек спустились самостоятельно, часть из них была доставлена в больницы с ожогами. 

 

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