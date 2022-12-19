Названа причина смертельного ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области

В полиции назвали предварительную причину ДТП, в котором пострадала команда юных волейболистов в Актюбинской области, один ребёнок погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Водитель - замдиректора ДЮСШ Темирского района находился в утомлённом состоянии, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины в левый кювет. Он заснул за рулём. Есть показания водителя, вина его есть, но он был трезв", - сообщил замначальника ДП области Галым Байжанов.

По факту возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК - "Несоблюдение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека".

"Водитель должен был двигаться с определённой скоростью и не превышать количество посадочных мест. Водитель водворён в изолятор временного содержания Алгинского района", - уточнил полицейский.

Уголовное дело возбуждено также в отношении руководства ДЮСШ по обвинению в халатности, а также в отношении должностного лица, которое отвечает за обеспечение безопасности детей.

Результаты расследования и экспертизы определят точную причину ДТП, добавил Байжанов.

Согласно правил перевозки пассажиров, ДЮСШ должна была за три дня до поездки подать заявку в полицию на сопровождение автотранспорта с детьми. Для восьми и более детей необходимо было выделить автобус, которого нет на балансе районного ДЮСШ.

Автобус на подобные соревнования ДЮСШ получала из районного отдела образования по согласованию. В этот раз заявку не подавали.

На 38 ДЮСШ области, по словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, имеются девять автобусов - четыре в городе, пять в районах.

Напомним, машина, в которой ехали юные волейболисты, перевернулась 17 декабря на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук в Актюбинской области. 12-летний ребёнок погиб.