Названа причина пожара, из-за которого погиб Аскар Забикулин

"16 ноября произошёл пожар в жилом доме по проспекту Бауыржан Момышулы, 14, Причиной послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшего к воспламенению изоляции электропроводов", - сообщили в МЧС.

С начала года в столице произошло 682 пожара, из них 105 в многоквартирных жилых домах. Зачастую их причинами становится несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности.

ДЧС Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущении использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов.