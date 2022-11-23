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Названа причина пожара, из-за которого погиб Аскар Забикулин Сегодня, 18:03
139
Сегодня, 18:03
139

Названа причина пожара, из-за которого погиб Аскар Забикулин

Установлена причина пожара в квартире дома "Кахарман" в Астане, унёсшего жизнь офицера Аскара Забикулина, передаёт BaigeNews.kz.

"16 ноября произошёл пожар в жилом доме по проспекту Бауыржан Момышулы, 14, Причиной послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшего к воспламенению изоляции электропроводов", - сообщили в МЧС.

С начала года в столице произошло 682 пожара, из них 105 в многоквартирных жилых домах. Зачастую их причинами становится несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности.

ДЧС Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущении использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов.

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#Пожар #Астана #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:03
139
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