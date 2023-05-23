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  • Названа причина массового отравления школьников в Алматинской области
pixabay.com Сегодня, 22:42
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Сегодня, 22:42
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Фото: pixabay.com

Названа причина массового отравления школьников в Алматинской области

Санврачи определили причину отравления учащихся средней школы села Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области. 10 детей обратились за помощью к врачам, передаёт BaigeNews.kz.

"Предполагаемым продуктом, связанным с пищевой токсикоинфекцией, являются "китайские палочки", приобретенные в магазине "Али" Талгарского района. Продукт был доставлен с оптовки Алматы. С момента получения донесения специалистами Управлений санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского и Наурызбайского районов Алматы начато расследование по выявлению реализации китайских острых палочек", - сообщили в Минздраве.

Расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошёл 19 мая. Пятиклассникам провели промывание желудка. Семь пациентов направили на амбулаторное лечение, троих госпитализировали в инфекционное отделение.

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Сегодня, 22:42
398
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