Десять школьников с отравлением доставили в больницу в Алматинской области

Фото: pixabay.com

В Енбекшиказахском районе школьники попали в больницу с отравлением, специальная комиссия изучает причины трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате Алматинской области сообщили, что пострадавшие дети съели полуфабрикаты всухомятку.

"19 мая в 16:00 ч. бригадой СМП в фильтр приемного отделения Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы доставлено 10 пациентов из средней школы села Байтерек, 5 "Д" класса с предварительным диагнозом: "Бактериальное пищевое отравление неуточненное".

Со слов преподавателей и детей приобретенные магазине "Али", полуфабрикаты были употреблены всухомятку.

"Пациенты обследованы, проведено промывание желудка. Оказана своевременная квалифицированная помощь. Семь пациентов направлены на амбулаторное лечение, три пациентасо средней степенью тяжести госпитализированы в инфекционное отделение", - сообщили представили управления здравоохранения области.

В настоящее время ведётся расследование, по результатам которого будет предоставлен окончательный ответ.