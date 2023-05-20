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Десять школьников с отравлением доставили в больницу в Алматинской области
В Енбекшиказахском районе школьники попали в больницу с отравлением, специальная комиссия изучает причины трагедии, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате Алматинской области сообщили, что пострадавшие дети съели полуфабрикаты всухомятку.
"19 мая в 16:00 ч. бригадой СМП в фильтр приемного отделения Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы доставлено 10 пациентов из средней школы села Байтерек, 5 "Д" класса с предварительным диагнозом: "Бактериальное пищевое отравление неуточненное".
Со слов преподавателей и детей приобретенные магазине "Али", полуфабрикаты были употреблены всухомятку.
"Пациенты обследованы, проведено промывание желудка. Оказана своевременная квалифицированная помощь. Семь пациентов направлены на амбулаторное лечение, три пациентасо средней степенью тяжести госпитализированы в инфекционное отделение", - сообщили представили управления здравоохранения области.
В настоящее время ведётся расследование, по результатам которого будет предоставлен окончательный ответ.
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