Названа причина ЧП в Риддере

Аким Риддера Даулет Батырбаев объяснил, что стало причиной подтопления жилых домов в городе, передаёт BaigeNews.kz.

"На ТОО "ЛК ГЭС" произошёл повышенный несанкционированный сброс воды, чтобы не допустить остановку водозабора. После чего на реке Хариузовке скопилась шуга, образовался затор. В результате вода вышла из берегов и подтопила близлежащие территории. Специалисты принимают все меры для оперативного устранения последствий. Воду уже откачали, приступили к просушке фундаментов", - сказал градоначальник.

На место происшествия выехал аким ВКО Ермек Кошербаев. Он пообщался с жителями подтопленных домов, дал поручение руководству города рассмотреть все варианты решения ситуации.

Для оценки нанесённого ущерба привлечена лицензированная организация, которая уже начала свою работу.

Ранее сообщалось о том, что речная вода ночью подтопила несколько домов и дворов в Риддере.