Назван средний размер пенсии в Казахстане в 2024 году

В 2023 году казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации Минтруда, численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 344 тыс. человек.

"По состоянию на 1 января 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии – 82 868 тенге, базовой пенсии – 37 876 тенге. В 2023 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге для 2,3 млн человек, из них на выплату базовой пенсии было направлено 1 трлн 16,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 297,4 млрд тенге", - говорится в сообщении.

С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации социальных выплат с учетом уровня инфляции рост солидарных пенсий составил 10,5%. Также в связи с изменением величины прожиточного минимума повышены размеры базовой пенсии.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" размеры солидарных пенсий с 1 января 2024 года повышены на 9%.