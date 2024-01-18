Назван средний размер пенсии в Казахстане в 2024 году
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В 2023 году казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
По информации Минтруда, численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 344 тыс. человек.
"По состоянию на 1 января 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии – 82 868 тенге, базовой пенсии – 37 876 тенге.
В 2023 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге для 2,3 млн человек, из них на выплату базовой пенсии было направлено 1 трлн 16,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 297,4 млрд тенге", - говорится в сообщении.
С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации социальных выплат с учетом уровня инфляции рост солидарных пенсий составил 10,5%. Также в связи с изменением величины прожиточного минимума повышены размеры базовой пенсии.
Согласно закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" размеры солидарных пенсий с 1 января 2024 года повышены на 9%.
"Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также с повышением минимального размера с 60% до 65%, максимального со 100% до 105% от прожиточного минимума.
Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер совокупной пенсии повышен с 77 417 тенге (в 2023 году) до 86 068 тенге", - пояснили в ведомстве.
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