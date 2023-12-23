Назван самый популярный авиамаршрут 2023 года
Сегодня, 06:55
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Сегодня, 06:55Сегодня, 06:55
96Фото: pixabay / иллюстративное фото
Самым популярным авиамаршрутом в 2023 году стал перелёт между Сингапуром и Куала-Лумпуром, столицей Малайзии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Общее количество доступных мест в самолётах, курсировавших в оба конца маршрута, достигло 4,9 миллиона – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Время перелёта между двумя мегаполисами составляет примерно час.
На втором месте оказался маршрут "Каир – Джедда", на третьем – "Гонконг –Тайбэй". Наиболее стремительное увеличение совокупного числа доступных на борту мест было зафиксировано на маршрутах "Сеул – Осака" и "Сеул – Токио".
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