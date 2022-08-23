Назначены выборы депутатов сената от новых областей Казахстана

24 августа состоятся выборы депутатов Сената Парламента РК от областей Абай, Жетысу и Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

На шесть мандатов претендуют 12 кандидатов.

Депутатов изберут выборщики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В список выборщиков по трём регионам включено 346 человек.

Выборы пройдут на совместном заседании выборщиков, которое начнётся в 11:00 по времени Нур-Султана.

Регистрация выборщиков стартует в 10:00.

В день голосования на сайте Центральной избирательной комиссии будут функционировать сервисы онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков и предварительными результатами голосования.