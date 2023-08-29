Назначена дата выборов депутатов маслихатов в Казахстане

В Центризбиркоме назвали дату выборов депутатов маслихатов в Казахстане вместо выбывших, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 101 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" довыборы проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября.

"С учётом образовавшихся вакансий на 29 октября 2023 года в 11 регионах республики - областях Абай, Актюбинская, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Жетісу, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская, СКО и Алматы территориальными избирательными комиссиями назначены выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе. Всего будут избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов", - сообщили в ЦИК.

Выдвижение кандидатов, избираемых по одномандатным территориальным округам, производится политическими партиями, общественными объединениями, а также их структурными подразделениями (филиалами и представительствами) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе и гражданами - путём самовыдвижения.

Для избрания депутатом маслихата гражданин должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 3 статьи 86 Конституции, а также обладать избирательным правом в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Конституции и Конституционным законом о выборах.

"Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом", - уточнили в ЦИК.

Выдвижение кандидатов проходить с 30 августа до 18:00 28 сентября. Завершится регистрация 3 октября в 18:00.