Назначен замминистра обороны Казахстана

Президент Казахстана назначил заместителя министра обороны страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сказано в официальном сообщении.

Как сообщили в Минобороны, полковник Аскер Бейсенов прошёл путь от курсанта военного училища до начальника департамента экономики и финансов Министерства обороны РК. В разные годы занимал ответственные должности в сфере бюджетного планирования и финансов.

В 1999 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "Финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства". В 2002 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция", в 2014 году - финансовую академию по специальности "Менеджмент".