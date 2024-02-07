  • 7 Февраля, 18:51
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Назначен заместитель управляющего делами президента Казахстана

Сегодня, 18:19
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Qazcontent Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: Qazcontent

Распоряжением главы государства Бакыт Абильдинов назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Управляющим делами президента РК стал Асат Нурпеисов.

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