Назначен заместитель управляющего делами президента Казахстана
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
118Фото: Qazcontent
Распоряжением главы государства Бакыт Абильдинов назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Управляющим делами президента РК стал Асат Нурпеисов.
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