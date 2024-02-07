Управляющим делами президента РК назначен Асат Нурпеисов

На должность Управляющего делами президента РК назначен Асат Нурпеисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен Управляющим делами Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года. В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.

Член Молодежного кадрового резерва президента.

В 2012-2015 гг. работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.

В 2015-2016 гг. – руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

В 2016-2017 гг. – директор департамента корпоративных финансов АО "НУХ" Байтерек".

В 2018-2019 гг. – главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2019-2022 гг. – руководитель аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.

С 16 февраля 2022 года был руководителем аппарата акима города Алматы.

5 января 2023 года назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.