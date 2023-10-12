Назначен вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Азат Султанов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

Султанов родился в 1984 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом в частной компании.

Был экспертом юридического управления Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, главным экспертом Управления инновационной политики и высшего образования в АПК МСХ РК.

В 2010-2012 годах - помощник министра сельского хозяйства РК.

После работал в Минсельхозе на должности замдиректора департамента кадрового и административного обеспечения, директора департамента инвестиционной политики и финансовых инструментов, главы департамента международного сотрудничества и экономической интеграции, замдиректора департамента пищевой безопасности, директора департамента научно-технологической и технической политики, директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции.

С 2021 по 2023 годы занимал должность директора департамента земледелия МСХ РК.