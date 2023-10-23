Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Постановлением правительства Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра промышленности и строительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Оспанов родился в 1986 году в Астане.

Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодёжного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

Работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК, замруководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО, заместителем директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

В 2020-2021 годах - президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".

В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".

Был председателем Комитета индустриального развития, вице-министром в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.