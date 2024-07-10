Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Гаухар Тасбергенова назначена ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, передаёт BaigeNews.kz.

Известная казахстанская пианистка, концертмейстер, арт-менеджер, лауреат международных конкурсов окончила школу имени Байсеитовой; она доктор PhD in Art-management.

В разные годы Гаухар Тасбергенова являлась участницей международных проектов: "Париж-Астана: от Дебюсси до Жубановой" при участии посольства Франции в Казахстане, главным пианистом-концертмейстером при постановке оперных спектаклей: А.Жубанов, Л.Хамиди "Абай", Е.Брусиловский "Қыз Жібек", разработчиком и реализатором проектов в сфере культуры.

Тасбергенова является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК.