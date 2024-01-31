Назначен прокурор Петропавловска

Тыныбек Сапаров назначен прокурором Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тыныбек Ануарбекович Сапаров начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 2009 году с должности помощника прокурора Петропавловска.

С 2010 по 2019 годы он работал помощником прокурора Айыртауского района, заместителем прокурора Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С июля 2019 года занимал должность прокурора Есильского района Северо-Казахстанской области.

В органах прокуратуры Тыныбек Сапаров работает более 14 лет. Женат, воспитывает двух детей.